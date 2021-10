Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste im Kindergarten

Herbsleben (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in die Kindertagesstätte in Herbsleben, in der Kreuzgasse ein. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in die Tagesstätte. Es wurden Büroräume durchwühlt. Mit einer geringen Menge an Bargeld aus einer Geldkassette verschwanden der oder die Einbrecher. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

