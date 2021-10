Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in der Kurve, Autofahrerin verletzt

Niederorschel (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Niederorschel leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem VW Passat gegen 16.50 Uhr die Landstraße 1015 von Niederorschel in Richtung Hüpstedt. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A6 Quattro. Der 32-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An der Unfallstelle kam es für eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, zu melden.

