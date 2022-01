Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

An der Weidenstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Nachdem sie vergeblich versucht hatten ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie es ein und gelangten so ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Tatzeit: Donnerstag, 14.30 Uhr bis 18.50 Uhr

Bottrop

Unbekannte Täter hebelten das Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gungstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit dem gestohlenen Schuck in unbekannte Richtung. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen.

Recklinghausen

Freitagnacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen eines Möbelgeschäfts an der Hochstraße. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie ein Toilettenfenster auf. Nachdem sie sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsuchte hatten, flüchteten sie unerkannt - und nach bisherigen Erkenntnissen - ohne Beute.

Dorsten

Aus einem Verkaufsautomaten eines Bauernhofs an der Heide entwendeten unbekannte Täter Eis und Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 1 Uhr.

Hinweise können unter der 0800 2361 111 bei die Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell