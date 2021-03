Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Katalysator gestohlen

Görlitz (ots)

Als am Dienstagmittag der Eigentümer eines Mitsubishi Carisma sein Fahrzeug in Augenschein nahm, stellte er das Fehlen des Katalysators fest. Offenbar hatten sich Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag (ca. 17.00 Uhr) bis Dienstagmorgen (ca. 05.30 Uhr) an dem Pkw zu schaffen gemacht und dabei das Teil entwendet. Während des Tatzeitraumes war das Auto auf einem für Mitarbeiter reservierten und durch Hinweisschilder gesperrten Parkplatz südlich des Görlitzer Bahnhofes, Sattigstraße, abgestellt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 melden.

