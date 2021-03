Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Teleskopschlagstock landet in der Asservatenkammer

Görlitz (ots)

Ein verbotener Teleskopschlagstock, der im Fahrzeug eines polnischen Kraftfahrers (29) entdeckt wurde, landete inzwischen in der Asservatenkammer der Bundespolizei. Der 27-Jährige, der in der Nacht zum Sonntag im Görlitzer Stadtpark einschließlich seines Pkw überprüft wurde, handelte sich mit dem Schlagstock eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. In diesem Zusammenhang wird er nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell