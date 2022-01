Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauel:

Die Polizei sucht nach dem Verursacher, der am Donnerstag einen schwarzen Mercedes C-Klasse angefahren und beschädigt hat. Der Wagen parkte zwischen 14.45 Uhr und 15.40 Uhr auf dem Parkstreifen am ASG an der Viktoriastraße. Dort ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Unfallflucht passiert. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten:

Rund 3.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallfucht auf der Klosterstraße entstanden. Dort wurde am späten Donnerstagnachmittag ein schwarzer Mini angefahren. Ein Zeuge hatte gegen 17.30 Uhr ein "Unfallgeräusch" gehört und daraufhin gesehen, wie ein weißer Kastenwagen (ähnlich einem Mercedes Sprinter) davonfuhr. Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin wird gesucht.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an das Verkehskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell