Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Treppe beschädigt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh zwei Bohlen einer Wendeltreppe, welche zu einem Balkon eines Hauses in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen führt. Ein Schaden von etwa 200 Euro entstand an den Holzbohlen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell