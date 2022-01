Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern (ots)

Am Freitag, 21.01.2022 kam es gegen 21:45 Uhr auf der Hauptstraße in Sundern zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 31jährige Frau aus Hachen überquerte in Höhe der Shell-Tankstelle zu Fuß die Hauptstraße und wurde hierbei von dem Renault eines 53jährigen Stockumers erfasst. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Sie wurde in das Krankenhaus nach Arnsberg gebracht. Eine zunächst befürchtete Lebensgefahr bestätigte sich nicht. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Für die Rekonstruktion des Herganges wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. (ko)

