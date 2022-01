Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meschede (ots)

Am Freitag, 21.01.2022 kam es gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Antoniusbrücke / Warsteiner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 56jährigen Fußgängerin aus Meschede. Ein 73jähriger Mescheder bog mit seinem VW bei Grünlicht aus der Warsteiner Str. nach links auf die Antoniusbrücke ab, zeitgleich benutzte die Frau - ebenfalls bei Grün - die Fußgängerfurt um die Antoniusbrücke zu überqueren. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zum Verkehrsunfall. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus Meschede gebracht. (ko)

