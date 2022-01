Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufbrüche von Firmenfahrzeugen

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg-Hüsten, Müschede, Sundern

In Arnsberg und Sundern kam es im Zeitraum 19.01. - 21.01.2021 zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

