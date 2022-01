Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es auf der L687 zwischen Langscheid und Amecke zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die 21 jährige Autofahrerin aus Plettenerg befuhr die L687 aus Richtung Langscheid in Richtung Amecke. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Zum Unfallzeitpunkt herrschten winterliche Bedingungen und auf der Straße lag Schneematsch. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der 42 jährige Lkw Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die L687 für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell