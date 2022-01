Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung an der Grundschule Medebach

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach

Auf dem Kleinspielfeld auf dem Schulhof der Grundschule Medebach entfachten unbekannte Täter an verschiedenen Stellen kleine Feuer. Der Kunstrasen des Spielfeldes wurde dadurch oberflächlich beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

