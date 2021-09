Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Pizzeria

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Montag (13.09.) um circa 01:40 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Pizzeria auf der Bensberger Straße in Heidkamp.

Unbekannte Täter beschädigten mittels eines Steins eine Fensterscheibe linksseitig der Haupttür, wodurch eine circa 30cm Durchmesser große Öffnung ins Ladeninnere entstand. Zudem konnten an der Eingangstür einige Hebelmarken festgestellt werden.

Aufgrund des geringen Durchmessers der Öffnung in der Scheibe konnten die Täter offenbar keinen Zugang in das Geschäft erlangen. Ein Zeuge gab an, die beiden Täter dabei beobachtet zu haben, wie sie mit dem Stein die Ladenscheibe einschlugen und daraufhin in Richtung Braunkohlestraße wegrannten. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 20-25 Jahre alt, einer trug eine helle Jogginghose, der andere eine dunkle.

Bezüglich möglicher Spuren wurde eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 2500 Euro.

Bei möglichen Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell