Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Verkehrsunfall mit Totalschaden - Vier Personen verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09.09.) gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw in Höhe der Einmündung Dahler Str. / Landwehr in Marialinden, welche sich außerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70km/h befindet.

Ein 65-jähriger Overather befuhr mit zwei weiteren Insassen (61, 67 Jahre) in seinem Mercedes die Dahler Straße, bis er den Kreuzungsbereich geradeaus in die Straße Fahn überqueren wollte. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er jedoch die 29-jährige Fahrerin eines weiteren Pkw aus Overath, die von links kommend auf der Vorfahrtsstraße Landwehr in Fahrtrichtung Marialinden ebenfalls die Kreuzung überquerte.

Die Fahrerin konnte einen anschließenden Zusammenstoß trotz Vollbremsung und versuchtem Ausweichmanöver nicht verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch diverse Airbags auslösten.

Beide Pkw wurden aufgrund deutlicher Beschädigungen an der Front und auf den jeweiligen Außenseiten als Totalschaden verzeichnet.

Insgesamt wurden alle vier beteiligen Personen mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht - eine Person gilt als schwerverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.000 Euro. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell