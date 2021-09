Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Trunkenheitsfahrten am gestrigen Sonntag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (12.09.) gegen 00:15 Uhr hielten Polizeibeamte einen 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Leverkusen auf der Altenberger-Dom-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schildgen an, da dieser wegen eines zuvor begangenen Rotlichtverstoßes auffällig geworden war.

Sein Fahrverhalten deutete auf eine mangelnde Aufmerksamkeit bzw. getrübte Wahrnehmung hin. Aufgrund diverser Hinweise auf Alkoholkonsum wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt - Ergebnis: 1,04 Promille.

Der 58-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht. Sein Führerschein wurde anschließend sichergestellt.

Am gleichen Tag um circa 23:10 Uhr wurde ein weiterer Pkw-Fahrer auf der Liebigstraße in Bergisch Gladbach angehalten.

Der 52-jährigen Fahrer war bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bekannt und machte sich damit erneut strafbar.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,8 Promille. Zur Blutprobenentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell