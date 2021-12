Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Smartphone in S-Bahn gestohlen

Berlin - Lichtenberg (ots)

Sonntagmorgen nahmen Bundespolizisten zwei Jugendliche am Bahnhof Berlin-Ostkreuz vorläufig fest, die zuvor einer Frau das Smartphone gestohlen hatten.

Gegen 1:40 Uhr fuhr die 49-jährige Berlinerin in einer S-Bahn der Linie S7, als ihr ein Jugendlicher beim Halt am S-Bahnhof Nöldnerplatz plötzlich das Smartphone entriss. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Komplizen, der die Tat absicherte, aus dem Zug. Die Frau zeigte den Diebstahl kurz darauf bei der Bundespolizei am Ostbahnhof an.

Aufgrund der guten Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen gelang es den Einsatzkräften kurz darauf, zwei moldauische Staatsangehörige am Bahnhof Berlin-Ostkreuz vorläufig festzunehmen. Die 49-Jährige erkannte die beiden 16-Jährigen zweifelsfrei wieder. Da die Beamten bei einem von den beiden das zuvor entwendete Handy fanden, konnten sie es der 49-Jährigen zurückgeben.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die bereits einschlägig polizeibekannten Jugendlichen ein. Darüber hinaus halten sich beide ohne gültigen Aufenthaltstitel unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell