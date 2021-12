Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Kein Ticket aber jede Menge Bargeld dabei

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Am Mittwoch nahmen Bundespolizisten einen 26-Jährigen am Bahnhof Berlin-Südkreuz vorläufig fest. Der junge Mann aus Baden-Württemberg konnte keinen Fahrausweis im ICE von Stuttgart nach Berlin vorweisen, hatte dafür aber eine beachtliche Menge an Bargeld und Betäubungsmittel bei sich.

Gegen 12 Uhr konnte der Mann bei einer Fahrausweiskontrolle im ICE kein erforderliches Ticket vorweisen. Gegenüber der Zugbegleiterin gab er an, seinen Fahrausweis bereits nach Abfahrt in Stuttgart vorgezeigt und anschließend weggeworfen zu haben. Daraufhin räumte das Zugbegleitpersonal dem Mann die Möglichkeit ein, das Ticket im Zug zu suchen. Die Suche blieb erfolglos. Eine entsprechende Nachlöse des Fahrpreises lehnte der 26-Jährige ab. Im Gegenzug übergab er der Zugbegleiterin allerdings Bargeld in Höhe von 1.860 Euro und erklärte, dass er es bei seiner Suche nach dem Ticket im Zug gefunden hat. Da dies der Zugbegleiterin suspekt vorkam, informierte sie die Bundespolizei am Bahnhof Berlin-Südkreuz.

Die eingesetzten Beamten bemerkten bei ihrem Eintreffen einen starken Geruch, der von Betäubungsmitteln stammte und nahmen den 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit in die Dienststelle. Dort fanden sie neben einem Einhandmesser, mehrere Tütchen Marihuana, szenetypisches Zubehör sowie weiteres Bargeld in Höhe von insgesamt 3.281,66 Euro bei dem Mann.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen sowie den Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz gegen den Mann ein. Bei einer weiteren Durchsuchung im Zug fanden Beamte in zwei Toiletten weitere 1.020 Euro Bargeld. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den 26-Jährigen zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an die Polizei Berlin.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell