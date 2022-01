Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht von schneeglatter Straße (09.01.2022)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 8.30 Uhr auf der Straße ""Im Mäderstal". Ein 19-jähriger Seat Leon Fahrer fuhr in Richtung Furtwangen und kam auf schneebedeckter Straße ins Schleudern. Das Auto prallte links gegen eine Leitplanke und gegen ein Stationierungszeichen, wobei insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell