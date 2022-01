Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Anfahren Auto übersehen (05.01.2022)

Bräunlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 10.30 Uhr auf der Dekan-Metz-Straße. Ein 19-jähriger Nissan Fahrer fuhr vom Straßenrand an und übersah einen vorbeifahrenden 50-Jährigen mit einem Ford Transit, wobei es zur seitlichen Berührung zwischen den Autos kam. Verletzte gab es dabei nicht.

