Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Opel bleibt auf dem Dach liegen

Schramberg (ots)

Ein Autofahrerin ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Lauterbach und Fohrenbühl mit ihrem Opel von der Straße abgekommen. Ihr Mini-Van überschlug sich und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde sie nicht verletzt. Die 50-Jährige hatte zwar einen Abschleppdienst für Montag bestellt, den Unfall der Polizei allerdings nicht gemeldet. Eine Autofahrerin, die an der Unfallstelle vorbei kam, bemerkte das Auto und zudem deutlichen Benzingeruch und informierte deshalb vorsorglich die Polizei. Diese veranlasste daraufhin sofort die Bergung des Autos durch einen Abschleppdienst, weswegen die Straße spätabends kurzzeitig auch gesperrt werden musste. Am Opel entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Fremdschaden entstand nicht.

