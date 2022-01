Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autos stoßen auf schneeglatter Straße zusammen (09.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe des Industriegebiets Vockenhausen, verursacht hat. Eine 23-jährige VW Polo Fahrerin fuhr in Richtung Mönchweiler. Auf eisglatter Fahrbahn kam sie ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Renault Espace Fahrer zusammen. Eine hinter dem Renault fahrende 28-jährige Skoda Fahrerin prallte noch gegen den Renault. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungsdienste brachten sie in eine Klinik. Die allesamt total beschädigten Autos mussten Abschleppdienste von der Unfallstelle abtransportieren. Die Polizei sperrte die Bundestrasse für die Unfallaufnahme komplett ab, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

