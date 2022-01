Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen) - Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (08./09.01.2022)

Emmingen-Liptingen/Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B 14 von Tuttlingen in Richtung Emmingen-Liptingen gefahren. Vor dem Kreisverkehr am "Seltenbacher Hof" fuhr er über einen Verkehrsteiler. Das Verkehrszeichen, welches sich auf dem Verkehrsteiler befand, wurde beim Überfahren und der anschließenden Kollision aus der Verankerung gerissen. Es wurde von dem Autofahrer an den Fahrbahnrand gelegt bevor er sich unerkannt von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden am Verkehrsteiler und dem Verkehrszeichen beläuft sich auf circa 1.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/941-185 entgegen (AM).

