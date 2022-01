Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen zwei Firmen heim (07.01.2022)

Donaueschingen (ots)

In zwei nebeneinander liegende Firmen eingebrochen sind Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Hüfinger Straße. Die Täter warfen eine Scheibe eines Betriebes zur Fertigung von Holzhäusern ein und gelangten so in das Innere. Mit brachialer Gewalt öffneten sie dort einen Metallschrank und entwendeten daraus eine Geldkassette, in der sich ein vierstelliger Geldbetrag befand.

Aus einem angrenzenden Recyclingbetrieb stahlen die Diebe mehrere Elektrowerkzeuge, nachdem sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume gelangten. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei hier noch nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

