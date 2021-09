Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter bricht in Universitätsgebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) ist ein Unbekannter in das Universitätsgebäude in der Katharinenstraße eingedrungen. Im Innern des Gebäudes an der Ecke zum Heger-Tor-Wall brach der Täter mehrere Bürotüren auf und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bisher ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

