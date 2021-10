Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Landwehrwinkel" ist am frühen Samstagnachmittag (23. Oktober) ein Kleinkraftradfahrer leicht verletzt worden. Der 60-Jährige aus Hamm war hier gegen 13.50 in Richtung Westen unterwegs. Gleichzeitig bog eine 49-jährige Mercedesfahrerin in Höhe der Hausnummer 39 von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Kradfahrer so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Gesamtsachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell