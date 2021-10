Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Soester Straße

Hamm-Uentrop (ots)

Am Samstagabend (23. Oktober) kam es auf der Soester Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei aus Hamm stammende Autofahrer leicht verletzt wurden. Ein 37-jähriger Volkswagenfahrer war dort gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 313 links an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines 22-Jährigen. Dieser hatte die Soester Straße zuvor in Richtung stadtauswärts befahren. Beide Unfallbeteiligte wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Soester Straße kurzfristig gesperrt werden. (es)

