Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 44-Jährige wurde am Freitag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Frielinghauser Straße leicht verletzt. Die offensichtlich alkoholisierte Frau fuhr mit einem Dacia Dokker in südliche Fahrtrichtung und verunfallte im Kreisverkehr K`Park-Straße. Sie kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Begrünung des Kreisverkehrs, zerstörte in der Folge ein Verkehrszeichen und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Auf Anordnung wurde der Betrunkenen in der Wache Mitte durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (ag)

