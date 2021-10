Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes in Brand gesetzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 23. Oktober, gegen 00.45 Uhr wurde auf der Marinestraße unweit der Hagenstraße ein Mercedes durch Unbekannte in Brand gesetzt. Das Feuer ging dabei auf den daneben abgestellten Daewoo über. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Mercedes brannte dabei vollständig aus; an dem Daewoo entstand nur leichter Sachschaden. Beides Autos wurden durch die Polizei zwecks Spurensicherung sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell