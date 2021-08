Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfallfluchten

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 12.08.21, zwischen 15.00 Uhr und 16.45 einen geparkten grünen Audi eines Sarstedters. Das Fahrzeug stand im Einmündungsbereich der Lindenallee und Tannenweg. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher des Unfalls unerkannt die Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro am Audi. Des Weiteren erstattete ein Sarstedter am 12.08.21 Strafanzeige wegen Unfallflucht, da er an seinem Daimler der A-Klasse Unfallspuren an der Frontschürze festgestellt hatte. Als Tatzeit benannter der Halter die Zeit zwischen 12.45 und 14.00 Uhr. Nur über die Unfallörtlichkeit konnte er keine konkreten Auskünfte geben, da er in dieser Zeit an drei Örtlichkeiten innerhalb Sarstedts geparkt hatte:

- der Parkplatz am Innerstebades, - der Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hildesheimer Str. - der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Ebert-Str..

Personen, die Hinweise zu den beiden Unfallfluchten geben können oder die jeweiligen Zusammenstöße beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel. : 05066/9850.

