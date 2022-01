Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen /Lkr. TUT) - Unfallflucht vor Fitnessstudio mit 1500 EUR Schaden - Zeugen?

Wehingen /Lkr. TUT (ots)

Am Mittwoch, 05.01.2022, zwischen 17:10 - 18:00 Uhr hat ein 43-jähriger Mann beim Verlassen eines Fitnessstudios im Bereich Gosheimer Straße einen Unfallschaden an seinem Auto festgestellt. Der AUDI A 4 des Geschädigten wies diesen frischen Unfallschaden in einer Höhe von rund 1500 EUR auf. Ein Unfallverursacher meldete sich nicht.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter 07424 93180 entgegen.

