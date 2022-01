Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer mit glatten Reifen unterwegs (07.01.2022)

St. Georgen (ots)

Einen leichtsinnigen Autofahrer hat die Polizei am Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf der Bundesstraße 33 kontrolliert. Ein 30-Jähriger fuhr bei winterlichen Straßenbedingungen mit einem VW, an dem beide Vorderreifen abgefahren waren. Der Fahrer bekam einen Mängelbericht und muss neue Reifen montieren lassen. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell