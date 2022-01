Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Einbrecher entwendet Silbermünzen in Geschäft zum Schmuckankauf - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 06:00 Uhr ist in ein Ladengeschäft zum Schmuckankauf im Bereich "Untere Hauptstraße" in Tuttlingen eingebrochen worden.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zur genannten Zeit Zugang zum Innenraum und steckte unter anderem mehreren Silbermünzen ein. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich noch nicht darstellen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise zur Tat können beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 9410 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell