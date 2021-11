Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei zu einem Brand mit tödlich verletzter Person in Frankenthal

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag, den 20.11.21 auf Sonntag, den 21.11.21 kam es kurz vor 00:00 Uhr zu einem Brand in Frankenthal, Nordendstraße. Fast alle Bewohner des Hauses brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr Frankenthal sowie die Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 63-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache wurden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

