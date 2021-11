Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter unter Alkoholeinfluss geführt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 wurde gegen 23:55 Uhr in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen ein Elektrokleinstfahrzeug, ein sogenannter E-Scooter, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem 20-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,89 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass für das Führen solcher Elektrokleinstfahrzeuge dieselben rechtlichen Vorgaben gelten, wie für das Führen jedes anderen Kraftfahrzeuges.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell