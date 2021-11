Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 befuhr gegen 17:45 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer die Bgm.-Kutterer-Straße in Richtung Benckiserstraße. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer, welcher mit seinem PKW aus einer Parkbucht quer zur Fahrbahn ausparken wollte, missachtete den Vorrang des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern, stürzte hierbei jedoch mit seinem Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand zudem leichter Sachschaden.

