Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung durch Graffiti (07.01.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitag zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft in Schwenningen an den Wartehäuschen des Busbahnhofs und an einem Bus mehrere Graffiti in blauer, roter und schwarzer Farbe angebracht. Des Weiteren wurde die Hauswand und das Parkhaus des Central Hotels mit mehreren Graffiti besprüht. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen welche zum Tatzeitpunkt sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720 8500-0 erbeten.

