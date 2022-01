Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Feuerwehr verhindert Vollbrand der Waldkulturscheune (08.01.2022)

VS-Pfaffenweiler/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nur dem schnellen und engagierten Einsatz der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Kulturzentrum "Waldkulturscheune" in den Spitalhöfen in Pfaffenweiler am Samstagnachmittag nicht dem Flammentod zum Opfer gefallen ist. Um kurz vor 17.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen unmittelbar bevorstehenden Vollbrand der "Waldkulturscheune" informiert. Beim Eintreffen der Kräfte waren offene Flammen erkennbar, welche bereits auf das Dach übergegriffen hatten. Schnell gelang es den Feuerwehren aus Villingen, Pfaffenweiler, Tannheim, Unterkirnach und Obereschach das Feuer unter Kontrolle zu bekommen und den Brand zu löschen. Für die Löschwasserversorgung musste ein Pendelverkehr eingerichtet werden. Aufgrund der Minustemperaturen musste die Fahrstrecke wegen des gefrierenden Löschwassers durch ein Streufahrzeug abgestreut werden. Neben der Feuerwehr, welche mit 49 Kräften im Einsatz war, wurden auch mehrere Kräfte des Rettungsdienstes an die Örtlichkeit entsandt. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifenbesatzungen und Beamten des Kriminaldauerdienstes vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gebäudeschaden auf etwa 60.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei ein mit Holz betriebener Ofen (AM).

