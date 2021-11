Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Kupferdiebstahl

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter mehrere Fallrohre aus Kupfer vom Gelände einer Kindertagesstätte in der Osterstraße. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Eschede entgegen unter 05142/988760.

