Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Citroen-Fahrerin kommt von der Straße ab

Dietingen (ots)

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr bei Dietingen von der Straße abgekommen und in ein Feld gefahren. Sie hat die Polizei verständigt, weil sie sich nicht sicher war, ob ein Fremdschaden entstanden war. Wie die Polizei vor Ort feststellte, war dies nicht Fall. Andere Verkehrsteilnehmer hatten der Frau schon geholfen, ihr Auto wieder aus dem Feld auf die Straße zu ziehen. Ob an ihrem Auto ein Schaden entstanden ist, steht allerdings noch nicht fest. Die Frau konnte ihre Fahrt jedoch wieder fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell