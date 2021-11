Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtsbaum-Transport nicht zu bremsen

Lüdenscheid (ots)

Am Montag gegen 11.10 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei im Bereich der Rahmedestraße einen Lkw zur Kfz-Beförderung. Dieser war in Polen zugelassen. Der erste Eindruck war gut. Bei einem Blick unter das Fahrzeug entdeckten die Beamten jedoch fortgeschrittene Korrosionsspuren im Rahmen. Deshalb brachten sie den Wagen zu einer technischen Prüfstelle, wo ihn ein Sachverständiger inspizierte. Er stellte eklatanten Korrosionsbefall im Unterbodenbereich fest. Es waren tragende Rahmenteile und Aufhängungen der Achse betroffen. Großflächige Lücken im Ladebodenbereich wurden mit Dämmplatten ausgefüllt. Undichtigkeiten in der Abgasanlage wurden grob, aber unwirksam bearbeitet.

Die Polizei zog den Wagen aus dem Verkehr: Er wurde stillgelegt. Außerdem schrieben die Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr stoppte die Polizei einen Weihnachtsbaum-Transporter, dessen Anhänger nicht zu bremsen war: Auch hier erfolgte die Prüfung durch einen Sachverständigen an der technischen Prüfstelle. Der Verdacht bestätigte sich. Insbesondere die Betriebsbremse des vollbeladenen Anhängers war völlig wirkungslos. Auch dieses Fahrzeug wurde für verkehrsunsicher erklärt. Der im Märkischen Kreis zugelassene Anhänger wurde stillgelegt. Auch hier wurde gegen den Fahrzeugführer und den Halter des Anhängers eine Anzeige erstattet.

