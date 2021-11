Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch/Münzgeld aus Pkw gestohlen

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße eingebrochen. Sie stahlen zwei Fahrräder, zwei E-Bikes und diverses Werkzeug. Die Polizei sicherte Spuren.

Ein Pkw-Halter am Berkesfeld beobachtete am Sonntag um 22.45 Uhr, wie sich zwei Unbekannte an seinem geparkten Wagen zu schaffen machten. Einer der beiden Männer lehnte sich in das Fahrzeug und nahm Münzgeld an sich. Dann verschwanden beide. Der Halter nahm die Verfolgung mit seinem Wagen auf und stellte die beiden jungen Männer in einer Parallelstraße zur Rede. Sie behaupteten, "nichts" gemacht zu haben und gingen weg. Es gibt eine Beschreibung: Einer der beiden Jugendlichen dürfte zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und trug eine hell-graue, dünne Daunenjacke und eine Umhängetasche. Sein Begleiter war dunkler gekleidet. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

(cris)

