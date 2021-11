Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag nutzen unbekannte Täter ein offenstehendes Schlafzimmerfenster, um in eine Wohnung an der Kirchhofstraße zu gelangen. In der Wohnung wurde gezielt das Schlafzimmer nach Beute abgesucht. Mit mehreren Schmuckstücken flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte ein Fenster zu Büroräumen an der Feldstraße auf. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Anschließend nahmen sie Bargeld und Zigaretten mit.

Ebenfalls in der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände an der Karlstraße. Sie öffneten die Zwischentür zu einem Verkaufsraum und nahmen technische Geräte mit. Vom Betriebsgelände wurden außerdem Katalysatoren entwendet.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell