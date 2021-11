Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht auf der Kampstraße

Recklinghausen (ots)

Auf der Kampstraße wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, ein grauer Mercedes B-Klasse durch ein anderes Auto beschädigt, das gerade ausparkte. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr anschließend in Richtung Marl-Mitte weiter, ohne sich zu kümmern. Es soll sich bei dem Auto um einen türkisfarbenen Kleinwagen gehandelt haben, möglicherweise ein Opel Corsa. Auch Teile des Kennzeichens konnten abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden am Mercedes wird auf 1.600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Verkehrkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

