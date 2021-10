Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Meckenheim (ots)

Am Sonntagabend (24.10.2021) eilten Beamte der Polizeiwache Meckenheim einer Frau in Meckenheim zur Hilfe. Sie soll, so der bisherige Ermittlungsstand, zuvor von ihrem Ehemann geschlagen worden sein. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Außerdem wurde ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen. Sollte er dieses Verbot nicht beachten, droht ihm ein Zwangsgeld von 500,- Euro. Zudem erwartet den zur Tatzeit mit rund 1,9 Promille alkoholisierten Mann ein Ermittlungsverfahren.

Die Zehn-Tage-Frist einer polizeilichen Wohnungsverweisung soll den Opfern Zeit geben, sich Beratung und Unterstützung in einer Hilfseinrichtung vor Ort zu holen. Die Ehefrau wurde von den Beamten auf die Hilfsangebote und ihre Rechte hingewiesen.

Häusliche Gewalt - Das Opfer bleibt, der Täter geht. Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen finden Betroffene und Interessierte unter: https://polizei.nrw/artikel/haeusliche-gewalt-und-polizeiliches-handeln

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell