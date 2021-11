Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall auf der Kaiserstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Kaiserstraße/Feldstraße ist am Mittwochnachmittag eine 65-jährige Autofahrerin aus Herten verletzt worden. Der 47-jähriger Fahrer eines Transporters aus Herten prallte gegen 17.20 Uhr auf das Heck der 65-jährigen Autofahrerin, die an der Ampel stand. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 2.700 Euro geschätzt.

