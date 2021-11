Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Frau in Bus belästigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, war eine 18-Jährige aus Bottrop vom Busbahnhof aus mit der Buslinie 266 unterwegs. Während der Fahrt setzte sich ein unbekannter Mann neben sie. Er sprach mit der 18-Jährigen und berührte sie unsittlich. Die Frau stieß den Mann weg und setzte sich an eine andere Stelle im Bus. Der Mann setzte sich wieder in die Nähe der Frau und redete weiter auf sie ein. Nach etwa 15 Minuten stieg die Frau aus dem Bus aus, ohne dass der Mann ihr folgte.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 25 - 30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, sprach fließend Deutsch, blaue Winterjacke, dunkle weite Jogginghose und Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell