Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Feuerwehreinsatz gestört - Tatverdächtiger ermittelt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat den mutmaßlichen Autofahrer ermittelt, der am vergangenen Freitagabend bei einem Feuerwehreinsatz auf der Heimstraße negativ aufgefallen war. Tatverdächtig ist ein 73-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel. Nach der Veröffentlichung der Meldung sind bei der Polizei Zeugenhinweise eingangen, wofür wir uns auch an dieser Stelle bedanken. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5074574

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell