Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Dreister Autofahrer behindert Feuerwehreinsatz - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitagabend bei einem Feuerwehr-Einsatz negativ aufgefallen ist. Wegen des laufenden Einsatzes war die Heimstraße am frühen Freitagabend blockiert - mehrere Einsatzfahrzeuge standen auf der Straße, darunter ein Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Ein Autofahrer, der gegen 18.15 Uhr deshalb nicht weiterkam, fuhr - augenscheinlich aus Zorn - auf einen 31-jährigen Feuerwehrmann zu und beschimpfte den Castroper. Anschließend ging der Unbekannte zu dem Krankenwagen, der auf der Straße stand und versuchte, in diesen einzusteigen. Vermutlich, um den Wagen ein Stück zu versetzen. Danach versuchte er das gleiche bei dem Notarzt-Einsatzfahrzeug - in beiden Fällen konnte das aber verhindert werden. Danach setzte sich der Mann wieder zurück in sein Auto, zwängte sich irgendwie durch die blockierte Straße und fuhr davon. Nach dem Mann wird gesucht. Beschreibung: etwa 60 bis 65 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kurze graue Haare. Er war in einem roten Kleinwagen unterwegs - möglicherweise ein Hyundai oder ein Kia. Ermittelt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Nötigung sowie Beleidigung. Es ist durchaus möglich, dass der gesuchte Autofahrer in der Nähe des Einsatzortes wohnt. Gesucht werden auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

