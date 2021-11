Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrgäste in Linienbus gestürzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße sind heute Morgen mehrere Fahrgäste in einem Linienbus leicht verletzt worden. Der Bus war gegen 7.35 Uhr auf der Bochumer Straße in Richtung Recklinghausen-Süd unterwegs. Kurz vor der König-Ludwig-Straße bremste der Busfahrer stark ab, weil vor ihm ein 11-jähriger Junge mit dem Fahrrad die Straße an der Ampel überquerte. Der Zusammenstoß mit dem Jungen konnte verhindert werden, allerdings hatten Fahrgäste durch die Vollbremsung den Halt im Bus verloren, so dass sie stürzten. Ein 13-jähriges Mädchen, eine 34-jährige Frau und eine 55-jährige Frau wurden dabei leicht verletzt. Die Drei kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

