Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei Autos bei Unfallflucht beschädigt

Recklinghausen (ots)

Auf der Brasserstraße ist am Montagnachmittag ein Audifahrer gegen ein geparktes Auto gestoßen - und dann geflüchtet. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 14.000 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen hatten den Unfall gegen 16.15 Uhr gehört und gesehen, wie ein schwarzer Audi davonfuhr. Die Zeugen hatten sich auch das Kennzeichen gemerkt und konnten den Fahrer grob beschreiben. Der kaputte Audi wurde in der Nähe gefunden - und sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an, der Halter steht fest.

